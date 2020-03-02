В Украине запустили новый телеканал [ Редактировать ]
В воскресенье, 1 марта, в Украине запустили новый развлекательно-информационный телеканал для временно оккупированных территорий. Канал получил название "Дом". Об этом сообщает UATV.
Как рассказал генеральный директор телеканала UATV Юлия Островская, что их главной целью является возвращение жителей оккупированных территорий в политическую, культурную и общественную жизнь Украины.
"Известно из тех же социологических опросов, люди очень устали от политизированного контента и хотят видеть на своих "голубых экранах" что-то более комфортное, мотивационный контент, который будет давать возможность расслабиться и получить заверение в лучшем будущем", - добавила она.
Также читайте о том, что уровень безработицы в ЕС снизился до рекордного минимума. Тем временем, согласно данным Госкомстата, безработных в Украине стало больше.
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