Программу Зеленского по строительству дорог угрожают сорвать "тендерные тролли" - СМИ [ Редактировать ]
Коррупционные схемы в дорожном строительстве и "тендерный троллинг" - подача многочисленных необоснованных жалоб на условия и результаты дорожных тендеров - ставят под угрозу реализацию программы президента Владимира Зеленского "Большое строительство" стоимостью 113 млрд. грн.
Журналисты программы "Гроші" на "1+1" показали трассы, которые уже пострадали от такого "троллинга" и озвучили ключевые схемы.
На одном из недавних совещаний по вопросам дорожного строительства Владимир Зеленский прямо обратился к Антимонопольному комитету (орган обжалования по вопросам публичных закупок) с просьбой передавать правоохранительным органам информацию о компаниях, основной задачей которых является блокирование тендеров.
В качестве ярких примеров "тендерного троллинга" журналисты привели трассы "Кропивницкий-Николаев", "Никополь-Днипро", "Кривой Рог-Днипро", строительство и ремонт которых в свое время были заблокированы из-за жалоб компаний "Полтавабудцентр" и "Николаевбудцентр". Обе фирмы, как и еще десятки других похожих, принадлежат скандальному предпринимателю АраикуАмирханяну, которого неоднократно задерживали правоохранительные органы, в том числе, и за тендерные махинации.
"Хитрые дельцы идут на тендеры только для того, чтобы попортить нервы конкурентам и затянуть время. В результате добросовестные дорожники вместо ремонтов не вылазят из Антимонопольного комитета. Так тролли подыгрывают конкурентам, а могут вообще требовать деньги за отсутствие проблем", - говорится в сюжете программы.
По оценкам президента Национальной ассоциации дорожников Тараса Сиротинского, из-за задержек, спровоцированных "троллями", ежегодно от 4 до 7 млрд грн. средств, выделенных на дорожное строительство, были использованы неэффективно. Он добавил, что только компании Амирханяна подали около 400 жалоб в АМКУ.
По слова главы "Укравтодора" Александра Кубракова, сегодня в ведомстве разработали унифицированную документацию, которая не позволит "тендерным троллям" срывать дорожные работы. "Сегодня каждая служба автодорог выписывает собственные условия конкурсов, а больше разных правил - больше путаницы и больше поводов для жалоб. Должен быть единый шаблон с минимумом дыр для троллей", - отмечается в сюжете.
Кроме того, новые правила снимут еще одну угрозу - мелкие компании, которые берутся за большие проекты и справиться с задачами не могут. В частности, журналисты продемонстрировали несколько примеров, когда компания, выигравшая тендер на 500 млн грн., находится в помещении ателье по пошиву одежды, а другая вообще является лишь посредником между госбюджетом и субподрядчиками. При этом качество дорог оставляет желать лучшего.
"Если мы ищем компанию, которая будет работать на международной трассе, она должна иметь соответствующий опыт", - отметил Кубраков.
По словам главы Всеукраинской дорожной ассоциации, которая выступает против новых правил "Укравтодора", Артема Гриненко, к нему обращаются многие компании с опытом 5-10 лет, которые не соответствуют новой документации.
Журналисты привели пример одного из ключевых членов ассоциации - компании "ВВВ Монтаж", которая ремонтирует дороги на Ривненщине и выиграла тендеров на 440 млн грн., при этом пользуется большой лояльностью заказчиков - 12 км дороги ремонтируют уже три года.
Кубраков обещает, что новые правила не позволят влиять на победу на тендере властным "покровителям" строительных компаний.
по теме
Уволенная за коррупцию чиновница пытается сорвать программу Зеленского по строительству дорог
Агия Загребельская и ее общественная организация "Лига антитраста" будут выступать против подготовленной "Укравтодором" методики проведения дорожных тендеров
Зеленский созывает коллегию врачей
В среду, 19 февраля, президент Украины Владимир Зеленский принял решение о создании коллегии врачей, которая проанализирует медицинскую реформу
Зеленский созвонился с Путиным: о чем говорили политики
Зеленский провел телефонный разговор с президентом Владимиром Путиным
Зеленский обсудил проблемы Крыма со своими представителями на полуострове
Зеленский встретился с постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым Антоном Кориневичем
Зеленский уволил Лутковскую и назначил "замену"
Во вторник, 11 февраля, президент Украины Владимир Зеленский уполномочил Геннадия Кузнецова представлять Украину в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы