В Украине на карантин из-за коронавируса отправили 35 человек. Все они контактировали с зараженным мужчиной в Черновцах. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения и СНБО, передает издание "Обозреватель".

У зараженного мужчины больше всего контактов было с женой, которую также госпитализировали. У женщины нет никаких признаков коронавируса.

Всех пациентов отправили на карантин в разные учреждения, во избежание паники среди местного населения. Все госпитализированные проведут две недели под пристальным надзором медработников.

Мужчина обратился к медикам с температурой 37,2 и кашлем.

"Вызвал врача и сказал, что ему плохо. К нему приехала инфекционист и забрала его в больницу", - заявили источники журналистов.

Мы сообщали, что в Украине зафиксирован первый случай коронавируса. Вирус нашли у мужчины, который приехал в Украину на машине из Румынии. Туда он прилетел из Италии, где сейчас бушует эпидемия Covid-19.

На сегодняшний день, 3 марта, количество зараженных коронавирусом нового типа COVID-19 составляет 90 937 человек, из них 3 117 умерли, всего заражены 90 934 человек, а 47 995 человек смогли вылечиться.