Трагедия в бане: погибший муж блогерши знал о последствиях [ Редактировать ]
Недавно в Москве в одном из банных комплексов случилось жуткое происшествие. Вечеринка блогерши Екатерины Диденко в честь 29-летия закончилась настоящей трагедией. Из-за сухого льда, кинутого в бассейн скончались трое человек, включая мужа именинницы, который собственно и инициировал смертельный фокус.
Вскоре появилась информация о том, что погибший Валентин Диденко знал о жутких последствиях эксперимента и все равно пошел на это, дабы устроить яркий перфоманс и удивить гостей, передает Mash. Он купил 60 кг твердого диоксида углерода СО2 (сухой лед), бросил все это в бассейн и спровоцировал кислородное голодание.
После фокуса погибли трое людей, включая его самого. Менеджер компании "Полюс холода", у которой был оформлен заказ, несколько раз предупреждала мужчину об опасности. На что получила вразумительный ответ, что он все знает, будет осторожен да и вообще - у него есть датчик контроля уровня СО2.
Сейчас следователи ищут виновных. И не спешат списывать все на погибшего Валентина, который высыпал твердый диоксид углерода СО2 в бассейн. Пока у следствия есть вопросы к руководителям данного комплекса.
Ранее мы писали о том, что в России автобус попал в серьезное ДТП: погибли 8 украинцев.
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