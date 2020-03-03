Кандидат від партії "Слуга Народу" Вікторія Алексійчук вирішила припинити участь у передвиборчій кампанії на 179 окрузі. Таке рішення Вікторії підтримала Вища рада партії.



Ми дякуємо Вікторії Алексійчук за чесну і прозору кампанію і розраховуємо на її залученість до командної роботи під час виборів до місцевих рад у жовтні цього року.



Рішення про висунення кандидатки від "Слуги Народу" на окрузі в Харкові було ухвалене ще в перші дні лютого. Тоді, коли не було ясності, хто ж іще вирішить балотуватися. Поява Юлії Світличної серед кандидатів повністю змінила передвиборчу картину. Було би нечесно і нерозумно ігнорувати це.



Головне політичне слово в Україні сьогодні - досвід. І не досвід корупції, не досвід брехні протягом десятиліть у політиці, а досвід успішного управління у складному регіоні. Світлична справді є досвідченим управлінцем із конкретними успішними кейсами. І це не просто слова. Це вимірюється реальною підтримкою людей на Харківщині. Було би стратегічною помилкою для "Слуги Народу" зупиняти такого фахівця на шляху до Верховної Ради або якось перешкоджати.



Ми не для того пішли у політику, щоб ставити свої егоїстичні інтереси вище настроїв людей. Для старих партій було би природнім боротися за місце для своєї людини у політиці, не зважаючи на визначені обставини, та намагатися організувати перемогу на виборах будь-якою ціною. Для "Слуги Народу" важливіше, щоб у парламенті з’явився ще один досвідчений політик із реальною і заслуженою підтримкою у суспільстві та щоб між нашою політичною силою і ним була побудована нормальна співпраця. Тим більше, що Юлія Світлична має ті принципи, за якими відбираємо кандидатів і ми: особиста чесність та порядність, незаплямованість корупцією, здатність втілювати стратегію невпинних позитивних змін у країні.