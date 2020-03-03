Борис Філатов увійшов до трійки лідерів рейтингу українських мерів [ Редактировать ]
Міський голова Дніпра Борис Філатов другий рік поспіль посідає друге місце у рейтингу українських мерів за версією журналу "Кореспондент".
"Філатов ґрунтовно займається благоустроєм міста. Він домігся відновлення будівництва метро у Дніпрі, проводить благоустрій центральної частини (міста, - ред.), впроваджує енергомодернізацію шкіл і дитячих садів. Така турбота про місто, певно, додасть йому очок на прийдешніх місцевих виборах", - йдеться у матеріалі видання.
Ефективність роботи та політичну впливовість міських голів оцінювали, зокрема, соціологи та політичні аналітики.
Рейтинг міських голів - 2020
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