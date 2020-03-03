В Харькове многотонный грузовик наехал на пешехода [ Редактировать ]
В понедельник, 2 марта, на улице Большой Панасовский в Холодногорском районе Харькова произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.
"Водитель грузовика "DAF" допустил наезд на пешехода", - говорится в сообщении.
В результате аварии 43-летний пострадавший был доставлен в больницу, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью, мужчина скончался.
По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
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