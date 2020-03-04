В среду, 4 марта, появилась информация о самочувствии жителя Черновцов, который заразился коронавирусом. ОБ этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.

Как сообщается, госпитализированный мужчина чувствует себя лучше.

"Утром у мужчины была температура 36,7 градуса и незначительный кашель. У него нормальный аппетит. Наблюдаем положительную динамику", - сообщила заведующая инфекционным отделением областной клинической больницы Валентина Миндреску.

Напомним, что в Украине зафиксирован первый случай коронавируса. Известно, что вирусом заразился мужчина из Черновицкой области.

На сегодняшний день, 3 марта, количество зараженных коронавирусом нового типа COVID-19 составляет 90 937 человек, из них 3 117 умерли, всего заражены 90 934 человек, а 47 995 человек смогли вылечиться.

Также мы писали о том, как понять что у вас коронавирус. Кроме того помните, чтобы обезопасить себя, в первую очередь, придерживайтесь простых правил гигиены, которые помогут вам в профилактике заболевания.

В школах также вводят медпроверки из-за коронавируса в Украине.

Тем временем, в Иране протестующие сожгли больницу, в которую привезли больных коронавирусом. Также у вице-президента Ирана обнаружили коронавирус.

Читайте также новость о том, что Трамп отдал квартальную зарплату на борьбу с коронавирусом.