Коронавирус в Украине: появились новости о самочувствии зараженного [ Редактировать ]
В среду, 4 марта, появилась информация о самочувствии жителя Черновцов, который заразился коронавирусом. ОБ этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.
Как сообщается, госпитализированный мужчина чувствует себя лучше.
"Утром у мужчины была температура 36,7 градуса и незначительный кашель. У него нормальный аппетит. Наблюдаем положительную динамику", - сообщила заведующая инфекционным отделением областной клинической больницы Валентина Миндреску.
Напомним, что в Украине зафиксирован первый случай коронавируса. Известно, что вирусом заразился мужчина из Черновицкой области.
На сегодняшний день, 3 марта, количество зараженных коронавирусом нового типа COVID-19 составляет 90 937 человек, из них 3 117 умерли, всего заражены 90 934 человек, а 47 995 человек смогли вылечиться.
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Тем временем, в Иране протестующие сожгли больницу, в которую привезли больных коронавирусом. Также у вице-президента Ирана обнаружили коронавирус.
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