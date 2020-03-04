"От Таисии ничего не осталось": в сети высмеяли новое селфи Повалий [ Редактировать ]
Народная артистка Украины Таисия Повалий, которая сейчас живет и работает в России, поделилась с подписчиками новым фото, однако те раскритиковали внешний вид артистки.
Селфи, на котором певица появилась с ярким макияжем и довольным выражением лица, Повалий опубликовала на своей страничке в популярной соцсети Instagram.
На фото Таисия позирует у себя дома на фоне часов и фотографий, которые висят на стене.
"Девочка дома) накрасилась, слушаю альбом", - написала под фото Повалий.
Подписчики жестко раскритиковали фото артистки. Они признались, что едва узнали в этой женщине известную певицу. Читатели советуют Повалий не увлекаться уколами красоты, ведь сейчас в моде естественность.
"Как из мультика- не естественно... ", "От Таисии ничего нет на этом фото", "Что вы с собой сделали… Это ужасно", "Ой, это кто??? ", "Вообще не похожа на себя", - написали в комментариях пользователи.
Ранее мы писали о том, что Таисия Повалий оказалась на инвалидной коляске.
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