Украина не готова ко второму этапу медицинской реформы, которая должна стартовать с 1 апреля 2020 года. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время внеочередного заседания Верховной рады Украины.

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Зеленский сообщил, что второй этап может реформы могут перенести.

"Почти каждый день у нас протесты в разных медицинских учреждениях. Люди боятся закрытия больниц, больницы боятся увольнений, местная власть не готова брать на себя ответственность, недостаточно финансирования и прочее. Есть большие вопросы к тарифам, медицинскому оборудованию и очень большой вопрос к кадрам. А значит главный вопрос: а куда мы спешим? Куда мы летим? Не кажется ли нам, что с таким подходом реформа летит в стену?" - заявил Зеленский.