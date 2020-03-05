Совмещение виртуального и реального миров всегда положительно воспринимается пользователями смартфонов. Специальные программы, расширяющие и дополняющие информацию об окружающем мире, пользуются спросом. С помощью таких приложений можно "примерить" татуировку, оценить ее дизайн на своей руке, выбрав эскиз из каталога или создав его самостоятельно. Можно направить смартфон на ночное небо и увидеть в нем планеты и созвездия с названиями. Приложения используются для работы, путешествий, игр, обучения рисованию (создают проекцию эскиза) и т.д.

Дополненная реальность - детям

Дополненная реальность удобна, она расширяет границы мира и новое поколение привыкает к ней с детства. Известный производитель самых популярных в мире конструкторов Лего, сделал шаг навстречу детям поколения "альфа" - так называют детей миллениалов, для которых виртуальная реальность не менее важна, чем физическая. Компания выпустила конструктор Лего Хидден Сайд с дополненной реальностью. Наборы из этого выпуска большие, интересные. Ребята могут построить "Призрачную ярмарку" и "Маяк тьмы", "Лабораторию призраков" и "Старый рыбацкий корабль".

В серии Лего Хидден Сайд, построив какой-нибудь объект, ребенок через приложение сможет охотиться за призраками. Так производителю удалось совместить инженерную деятельность с виртуальными играми и теперь у конструкторов появится еще больше поклонников за счет тех ребят, которые предпочитали только видеоигры. На сайте Makeup.com.ua вы найдете новинки и наборы, уже пользующиеся повышенным спросом.

Популярные приложения дополненной реальности для детей:

Magical Park - идеально для игры в парковой зоне, мотивирует активно проводить время, так как предлагает в составе миссии бродить с динозаврами, роботами, искать предметы;

виртуальное дополнение для конструкторов LEGO Hidden Side - дети с удовольствием ловят призраков в только что построенных объектах;

AR Dragon - взаимодействие с виртуальным другом - дракончиком, этот симпатичный питомец нравится всем детям;

AR effect - дополняет фото интересными анимированными сценами, 3D объектами.

Не все приложения дополненной реальности несут в себе образовательную ценность и практическую пользу. Часто это просто развлечение, когда на существующий реальный объект накладываются эффекты: собачьи ушки, голливудские улыбки, анимация. Польза от такого развлечения - хорошее настроение. Наверное, поэтому развлекательный контент лидирует в рейтингах, ведь полезные дополнения скачивают в зависимости от личных интересов, а они у всех разные.

Полезные приложения дополненной реальности для всех возрастов

Разместить картину, новый диван в интерьере своей квартиры до покупки вещей, вполне реально. Для этого есть программы, такие как IKEA Place, помогающие оценить, как будет выглядеть объект в помещении, совмещается ли он по цвету и стилю с общим дизайном.

Очень удобны приложения, типа "Найди мою машину", прокладывающее путь до стоянки, запоминающее время платной парковки, автоматически обнаруживающее ближайшие стоянки. Студенты, офисные работники уже не представляют свою реальность без Office Lens. Приложение переводит снимки любых бумажных документов в нужный формат.

Тем, кто учится рисовать и обожает это делать на досуге, понравится приложение Sketch AR. Всем пользователям пригодится дополнение Blippar, умеющее распознавать образы архитектурных объектов, технику и продукты в супермаркете. С такими виртуальными приложениями меняется окружающий нас мир, становится ближе, удобней, понятней.