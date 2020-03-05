Шахрайство на 170 мільйонів гривень. У Києві судитимуть членів банди, які за два роки привласнили 17 об'єктів нерухомости. Аферисти підробляли документи на приміщення у центрі столиці, а потім продавали їх.

Охочих знаходили в інтернеті, спокушали заниженою вартістю. Реалізовували придбане через підставних осіб. У такий спосіб зловмисники "заробили" 170 мільйонів гривень. Тепер їм загрожує до 15 років за ґратами.

"В дану групу входили директор "Київводфонд", а також начальник юридичного відділу даного комунального підприємства. Дані особи маючи доступ до правоуствновлюючих документів надавали їх пособнику. Кваліфікація була висунута частина 4 статті 190 - це шахрайство шляхом обману в особливо великих розмірах", - говорить Вадим Коломієць, заступник начальника відділення слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві.