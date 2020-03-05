Під ворожий вогонь потрапили райони поблизу Кримського, Оріхового, Миронівського, Шумів і Травневого

Четверо українських військових отримали поранення на Донбасі минулої доби. Російські найманці шість разів обстрілювали позиції ООС. Били із заборонених 120-их та 82-их мінометів, а також із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Під ворожий вогонь потрапили райони поблизу Кримського, Оріхового, Миронівського, Шумів і Травневого. Крім цього, ворог двічі здійснив провокаційний обстріл ділянки розведення.

Вогонь у відповідь українські захисники не відкривали, з нашого боку режим тиші було дотримано. З початком цієї доби провокацій з боку окупанта - не зафіксовано.