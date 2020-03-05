Поки що вакантними лишаються чотири посади

Напередодні на позачерговому засіданні Верховна Рада відправила у відставку весь склад уряду. Новим прем'єр-міністром став Денис Шмигаль. Свій голос за нього віддав - 291 народний депутат.

"Ми можемо багато що сьогодні говорити, але формування уряду є життєво необхідним для нашої держави, ми в цьому запропонованому складі уряду є порівняння молодості і досвіду, є поєднання амбіцій, є поєднання професіоналізму, енергії, втілення змін необхідних для цього на сьогоднішній день. Уряд, який не буде ховатись у "Фейсбуці", а буде виходити до людей і працювати. Наш пріоритет - добробут громадян", - говорить Денис Шмигаль, прем'єр.

Також парламент напередодні затвердив і склад нового Кабміну. За новий уряд проголосували 277 народних депутатів. Арсен Аваков, Владислав Криклій, Денис Малюська та Михайло Федоров - зберегли свої міністерські портфелі. А от Вадима Пристайка та Дмитра Кулебу поміняли місцями.

Тепер Пристайко обійматиме посаду віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. А міністром закордонних справ став Дмитро Кулеба.

Серед нових призначень віце-прем'єр - міністр реінтеграції з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністр у справах ветеранів Сергій Бессараб, міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, міністр охорони здоров'я Ілля Ємець, міністр соціальної політики Марина Лазебна, міністр фінансів Ігор Уманський, міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, міністр оборони Андрій Таран.

Поки що вакантними лишаються чотири посади.