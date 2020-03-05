"Мужики, спасайтесь": Леся Никитюк случайно засветила пышный бюст (фото) [ Редактировать ]
Известная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно поразила пикантным фото, удивила своих поклонников откровенным снимком, который она опубликовала в своем Instagram.
"Я нашла нам грудь, девчата! А если нужно кому-то, то и дополнительные бедра, и попку. Мы спасены", - подписала фото звезда.
Так, звезда опубликовала фото с отдыха, где она была вместе с подругой. Никитюк позирует на фото в купальнике и леопардовой шляпе. Также, для фото она примеряла "очки маска".
"После такой инфы, я еще лет пять не женюсь", "Бери комплект", "Взяла все тайны девчат раскрыла", "Мужики спасайтесь", "И как теперь с этим жить", - комментировали в сети.
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