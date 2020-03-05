Известная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно поразила пикантным фото, удивила своих поклонников откровенным снимком, который она опубликовала в своем Instagram.

"Я нашла нам грудь, девчата! А если нужно кому-то, то и дополнительные бедра, и попку. Мы спасены", - подписала фото звезда.

Читайте также "Евровидение-2020": кто представит Беларусь

Так, звезда опубликовала фото с отдыха, где она была вместе с подругой. Никитюк позирует на фото в купальнике и леопардовой шляпе. Также, для фото она примеряла "очки маска".

"После такой инфы, я еще лет пять не женюсь", "Бери комплект", "Взяла все тайны девчат раскрыла", "Мужики спасайтесь", "И как теперь с этим жить", - комментировали в сети.

Мы писали, что полуобнаженная Ратаковски поразила откровенным снимком.

Ранее мы писали о том, что популярная супермодель насмешила "нелепым" фото. А также, Ратаковски ошарашила фигурой в крохотном бикини. Модель была в желтом бикини в крупный горох. Также мы писали о том, как Ратаковски ошарашила поклонников откровенным образом.

Мы писали о том, что Настя Каменских в купальнике "взорвала" сеть пикантным фото. Ангел Victoria’s Secret в откровенном наряде ошарашила поклонников.