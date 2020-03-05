В четверг, 5 марта, в Борисполе на Киевском пути случилось происшествие. Известно, что несколько полицейских экипажей и спецназовцы останавливали водителя за быструю езду, а когда заблокировали - тот вышел с приставленным пистолетом к виску. Об этом передает "Киев автомобильный" в Facebook.

По предварительной информации, полученной от очевидцев, полиция останавливала авто, которое мчалось на большой скорости и выезжало на встречную полосу. Когда машину заблокировали, из нее вышел водитель с приставленным к голове пистолетом.

Происшествие случилось в самом центре города, водителя уже задержали, на месте происходят следственные действия.

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