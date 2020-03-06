Subaru на огромной скорости влетел в столб, есть жертвы [ Редактировать ]
В ночь на пятницу, 6 марта, в Киеве на перекрестке Воздухофлотского проспекта и улицы Преображенская произошло смертельное ДТП, в котором разбился автомобиль Subaru BRZ. Об этом сообщает "Информатор"..
"Около 03:00 часов Subaru на большой скорости мчался по проспекту. Возле перекрестка с улицей Преображенской автомобиль занесло на мокрой дороге и он, снеся по пути оградительные столбики, влетел задней частью в столб", - говорится в сообщении.
От удара Subaru получил сильные механические повреждения. От травм погиб молодой мужчина, ехавший на пассажирском сидении. На вид ему было около 25 лет. А вот водитель не получил серьезных травм. По словам правоохранителей, явных признаков опьянения у него нет.
Детали трагического ДТП устанавливает следствие.
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