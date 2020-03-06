На Рівненщині одразу чотири авто втрапили у ДТП [ Редактировать ]
Одразу чотири авто втрапили в ДТП на Рівненщині. Один з водіїв не вижив. Ще троє людей травмувалися. Аварія сталася напередодні увечері неподалік обласного центру. Спричинив її керманич легковика ДЕУ, який вилетів на зустрічну смугу і протаранив мікроавтобус. Потім в побиті автівки врізалася вантажівка.
Ще один легковик, аби уникнути зіткнення, вилетів на узбіччя і врізався у дерево. Водій лишив розбиту машину, а сам втік. Тепер його шукають правоохоронці. Винуватець ДТП, 36-річний житель міста Сарни, помер на місці аварії. Кермувальника мікроавтобуса та двох його пасажирів ушпиталили. Деталі автотрощі нині встановлює поліція.
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