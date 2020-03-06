Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля і новопризначених членів Кабінету Міністрів до постійних консультацій і взаємодії з Меджлісом з питань Криму і його деокупації. Про це йдеться в заяві глави Меджлісу, оприлюдненій на сторінці Чубарова в соцмережі Facebook.

"Скандальна заява новообраного прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про можливість подачі води по Північнокримському каналу в тимчасово окупований Крим, озвучена ним на тлі посилювання в Криму репресій і переслідування кримських татар і етнічних українців з боку російських окупантів, по суті, стало підлим ударом в спину тих, хто не змирився з окупацією Криму і залишаються вірними Українській державі", - підкреслюється в заяві.