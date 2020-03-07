В Киеве на Минском массиве временно ограничат движение транспорта/ Фото: info-rm.com

Начиная с субботы, 7 марта, в Киеве на улице Полярной частично ограничат движение. Ограничение будет действовать до 7 апреля.

Об этом сообщили в пресс-службе "Киевавтодора".

"На путепроводе через железную дорогу на ул. Полярной будут ремонтировать деформационный шов", - говорится в сообщении.

На время работ проезд ограничат по одной полосе в каждом направлении.

"Киевавтодор" просит водителей отнестись к ограничениям с пониманием и приносит свои извинения за временные неудобства.

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