В Киеве на Минском массиве ограничат движение транспорта на месяц [ Редактировать ]
Начиная с субботы, 7 марта, в Киеве на улице Полярной частично ограничат движение. Ограничение будет действовать до 7 апреля.
Об этом сообщили в пресс-службе "Киевавтодора".
"На путепроводе через железную дорогу на ул. Полярной будут ремонтировать деформационный шов", - говорится в сообщении.
На время работ проезд ограничат по одной полосе в каждом направлении.
"Киевавтодор" просит водителей отнестись к ограничениям с пониманием и приносит свои извинения за временные неудобства.
Ранее сообщалось, что в Киеве на проспекте Бандеры ограничат движение. Также читайте новость о том, что на Донбассе ввели ограничения на КПВВ из-за коронавируса.
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