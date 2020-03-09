Один український захисник загинув минулої доби на Донбасі. Ще шестеро - поранені. Протитанковою керованою ракетою окупанти поцілили у вантажівку, яка їхала на передову.

Крім того, російські найманці 4 рази атакували опорні пункти армійців. Накривали з мінометів 82го калібру, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів та стрілецької зброї. Під вогонь потрапили оборонці Опитного, Авдіївки та Хутора Вільного.