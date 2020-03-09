В Україні нових випадків захворювання на Covid-19 не зафіксовано. Офіційно підтверджено лише єдиний випадок - у Чернівецькій області.

Щоправда, сьогодні в Чернівцях із симптомами хвороби ушпиталили ще одного чоловіка, який повернувся з-за кордону. А в столиці уряд затвердив новий профілактичний план дій у боротьбі з недугою. Планують збільшити фінансування на захисні маски і тести для діагностики, а на пунктах пропуску чергуватимуть реанімаційні і медавтомобілі. Нагадаю, у зв'язку із поширенням коронавірусної інфекції у світі, - МОЗ рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до країн, які найбільш уражені вірусом - це Іспанія, північні регіони Італії, Франція, В'єтнам, Республіка Корея, Японія та Іран.