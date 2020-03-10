У Японії зник український бігун [ Редактировать ]
У Японії шукають українського бігуна, тренера з лижного спорту Олексія Борисенка. У лютому він поїхав до Токіо, щоб узяти участь у марафоні, але захід скасували через спалах коронавірусу.
Зв'язок зі спортсменом обірвався 10 днів тому. Припускають, що чоловік міг податися до вершини гори Фудзі.
До пошукової операції залучили гелікоптери та альпіністів. Загони дійшли до висоти трьох тисяч метрів та Борисенка поки що не виявили. Наступний вихід на гору відклали через негоду.
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