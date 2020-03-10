В воскресенье, 8 марта, поезд "Львов-Москва" неизвестные забросали камнями. Один из камней попал в окно пассажирского вагона. Об этом сообщает "Варта1".

Неизвестные разбили окна в поезде, но к счастью никто не пострадал. Пассажиры поезда сняли видео, где видно, как камень разбил стекло вагона и лежит на верхней полке.

Читайте также На Прикарпатье в сточной канаве обнаружили труп

Подобные инциденты происходят не редко. Так, с начала 2019 года неизвестные разбили 47 окон в вагонах, и нанесли ущерб железной дороге на сумму 700 тысяч гривен.