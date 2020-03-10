Поезд "Львов-Москва" неизвестные "разгромили" камнями [ Редактировать ]
В воскресенье, 8 марта, поезд "Львов-Москва" неизвестные забросали камнями. Один из камней попал в окно пассажирского вагона. Об этом сообщает "Варта1".
Неизвестные разбили окна в поезде, но к счастью никто не пострадал. Пассажиры поезда сняли видео, где видно, как камень разбил стекло вагона и лежит на верхней полке.
Подобные инциденты происходят не редко. Так, с начала 2019 года неизвестные разбили 47 окон в вагонах, и нанесли ущерб железной дороге на сумму 700 тысяч гривен.
Ранее мы писали о том, под Черниговом футбольные фанаты разгромили вагон электрички Нежин - Киев.
А также, неизвестные закидали камнями электричку и разбили несколько голов. Машинист был вынужден остановить поезд на станции Бобровица и вызвать сотрудников полиции.
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