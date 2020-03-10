В Полтаве мужчина избил на улице девочку, которая была его приемной дочкой. А также, рядом была женщина, которая помогала держать девочку. Видео опубликовал в сети пользователь Алексей Моргун.

"Взрослый мужчина бьет 14-летнюю девочку, головой о камень. Это произошло в Полтаве. Отец и мать бьют девочку которую они удочерили. Как такое возможно? За такой поступок этот человек должен нести ответственность. Никто не может бить другого человека, тем более ребенка. Я даже не могу себе представить что они делают с ней дома", - подписал видео автор.

В полиции Полтавы подтвердили, что они действительно приемные родители.

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"С целью защиты ребенка от насилия его поместили в детский реабилитационный центр. Сейчас продолжаются следственные действия и решается вопрос о целесообразности дальнейшего пребывания девушки в этой семье," - сообщили в полиции.

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