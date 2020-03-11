Кабинет министров Украины уволил с должности главы Национального агентства по вопросам государственной службы Александра Стародубцева. Об этом говорится в соответствующем распоряжении.

Сообщается, что Стародубцева уволили в соответствии с частью 1 статьи 871 закона "О государственной службе". Среди оснований для увольнения в статье прописано сокращение штата государственных служащих, а также ликвидация или реорганизация государственного органа.

Исполнение обязанностей главы агентства временно возложили на первого заместителя Стародубцева Владимира Куприя.

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