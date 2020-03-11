Кабмин уволил главу Нацагентства по вопросам госслужбы [ Редактировать ]
Кабинет министров Украины уволил с должности главы Национального агентства по вопросам государственной службы Александра Стародубцева. Об этом говорится в соответствующем распоряжении.
Сообщается, что Стародубцева уволили в соответствии с частью 1 статьи 871 закона "О государственной службе". Среди оснований для увольнения в статье прописано сокращение штата государственных служащих, а также ликвидация или реорганизация государственного органа.
Исполнение обязанностей главы агентства временно возложили на первого заместителя Стародубцева Владимира Куприя.
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