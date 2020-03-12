У испанского министра обнаружили коронавирус [ Редактировать ]
У министра по вопросам равенства Ирене Монтеро обнаружили коронавирус. Об этом сообщает издательство Le Figaro.
Известно, что на карантин ушел и Пабло Иглесиас, который является ее компаньоном и вице-президентом правительства страны.
Все его дальнейшие совещания будут проходить по видеосвязи.
В связи с болезнью Монтеро анонсирована проверка всех членов испанского правительства.
Тем временем конгрес США закрывают в связи с пандемией коронавируса.
по теме
В Киеве из-за карантина людей выселяют из общежитий
С 12 марта в Украине ввели карантин для всех учебных заведений
ОПЗЖ требует от власти комплексных мер по защите граждан и экономики от пандемии коронавируса
Стремительное распространение коронавируса в мире продемонстрировало полную неготовность
Карантин в Україні: на кордонах продовжують температурний контроль
Посилені заходи безпеки через поширення китайської інфекції уже другий тиждень тривають в західних регіонах України
Карантин в Украине: реакция людей в соцсетях
Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса в мире
Карантин в Украине: опубликовано распоряжение Кабмина
Как сообщается, Кабмин постановил установить карантин с 12 марта по 3 апреля 2020 года