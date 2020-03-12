У министра по вопросам равенства Ирене Монтеро обнаружили коронавирус. Об этом сообщает издательство Le Figaro.

Известно, что на карантин ушел и Пабло Иглесиас, который является ее компаньоном и вице-президентом правительства страны.

Все его дальнейшие совещания будут проходить по видеосвязи.

В связи с болезнью Монтеро анонсирована проверка всех членов испанского правительства.

Тем временем конгрес США закрывают в связи с пандемией коронавируса.