Сьогодні російські окупанти обстріляли підрозділи Об'єднаних сил поблизу Зайцевого. Противник вів вогонь з протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Працювали і ворожі снайпери. Як повідомили у штабі, напередодні з Росії саме на цю ділянку фронту прибули російські снайпери. Поранено одного нашого захисника. Армійці знищили вогневі точки противника з дозволеного озброєння.

А напередодні бойовики з гранатометів та великокаліберних кулеметів атакували позиції ЗСУ неподалік Пісків та Гнутового. Одного військового поранено.