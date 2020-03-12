Поблизу Зайцевого активізувалися ворожі снайпери [ Редактировать ]
Сьогодні російські окупанти обстріляли підрозділи Об'єднаних сил поблизу Зайцевого. Противник вів вогонь з протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Працювали і ворожі снайпери. Як повідомили у штабі, напередодні з Росії саме на цю ділянку фронту прибули російські снайпери. Поранено одного нашого захисника. Армійці знищили вогневі точки противника з дозволеного озброєння.
А напередодні бойовики з гранатометів та великокаліберних кулеметів атакували позиції ЗСУ неподалік Пісків та Гнутового. Одного військового поранено.
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