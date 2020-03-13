Прем'єр Канади Джастін Трюдо самоізолювався. У його дружини Софі підтвердили зараження коронавірусом, після того, як вона повернулася з Лондона.

Трюдо нині керує урядом дистанційно в умовах домашнього карантину. Заходи за його участю скасували. На карантині також голлівудський актор Том Генкс. Окрім нього самого, COVID-19 виявили у його дружини - акторки та продюсерки Рити Вілсон.