Дружина Джастіна Трюдо захворіла на коронавірус [ Редактировать ]
Прем'єр Канади Джастін Трюдо самоізолювався. У його дружини Софі підтвердили зараження коронавірусом, після того, як вона повернулася з Лондона.
Трюдо нині керує урядом дистанційно в умовах домашнього карантину. Заходи за його участю скасували. На карантині також голлівудський актор Том Генкс. Окрім нього самого, COVID-19 виявили у його дружини - акторки та продюсерки Рити Вілсон.
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