У Кропивницькому відкрили виставку ікон на ящиках з-під набоїв [ Редактировать ]
У Кропивницькому в обласному шпиталі для ветеранів війни відкрили виставку ікон, намальованих на ящиках з-під набоїв. В експозиції майже три десятки робіт. Це мистецький проєкт столичних художників Софії Атлантової та Олександра Клименка.
Короби митцям з передової привезли армійці, переважно - Кропивницького третього окремого полку спецпризначення. Повернуть ікони після завершення виставки.
Олександр Клименко, співавтор виставки:
Головна ідея перетворення смерті, символом чого є ящик з-під озброєнь привезених з фронту, привезених з зони АТО там, де й досі йде війна і перетворення смерті на життя - символом чого є ікона в українській культурі.
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