У Кропивницькому в обласному шпиталі для ветеранів війни відкрили виставку ікон, намальованих на ящиках з-під набоїв. В експозиції майже три десятки робіт. Це мистецький проєкт столичних художників Софії Атлантової та Олександра Клименка.

Короби митцям з передової привезли армійці, переважно - Кропивницького третього окремого полку спецпризначення. Повернуть ікони після завершення виставки.

Олександр Клименко, співавтор виставки: