12 березня Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України, створена з метою розслідування можливих фактів зловживань при фінансуванні та реалізації бюджетної програми "Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України" у 2017-2019 роках, провела виїзне засідання. За дорученням ТСК я навідався за адресами 2 спортивних майданчиків у місті Києві, які мали бути побудовані за державні кошти, виділені та сплачені авансом підрядній організації ще у 2018 році.

Нажаль, побудованих спортивних майданчиків я так і не побачив. Хіба що хтось вважає, що у футбол краще за все грається на купі піску та гравію.

Як не дивно, прокоментувати це поспішили у ТОВ "ФФУ Продакшн", оприлюднивши про те, що підприємство не має відношення до відвіданих мною об’єктів.

А й дійсно, до чого тут ТОВ "ФФУ Продакшн"?

ТОВ "ФФУ Продакшн" було створено у 2016 році Федерацією футболу України (нині - Українська асоціація футболу) для забезпечення власного виробництва штучного покриття для футбольних полів та забезпечення будівництва 2500 футбольних майданчиків по всій країні.

А ще ТОВ "ФФУ Продакшн", не побудувавши до цього жодного футбольного поля, у 2017 році стало підрядником будівництва міні-футбольних майданчиків у місті Києві. І, як встановлено експертизою в кримінальному провадженні, вартість штучного покриття для 66 майданчиків було завищено на 9,5 млн. грн.

Це те саме штучне покриття, яке за численними заявами керівництва УАФ, не поступається за якістю європейським аналогам і начебто коштує набагато дешевше для будівництва футбольних полів в Україні. Але як виявилося - його вартість вдвічі дорожче.

На мою думку, питання не лише в тому, що багато майданчиків ще не добудовано, а кошти з держбюджету пішли, а й в тому, що на вже збудованих майданчиках було розкрадено десятки мільйонів гривень бюджетних коштів через те, що вартість будівництва завищувалася на 30-50%.

Знов підкреслюю, що збитки держави від завищення ціни штучного покриття на 9,5 млн. грн. – це тільки на 66 об’єктах по Києву. А якщо врахувати, що програма діяла не один рік та по всій Україні, і що постачальниками штучного покриття для більшості з 760 профінансованих з бюджету об’єктів виступали комерційні структури УАФ, сума збитків може виявитися просто астрономічною.

Ще навіть не добудувавши завод, УАФ було ініційовано бюджетну програму та проведено цілу PR-кампанію з просування продукції ТОВ "ФФУ Продакшн" саме для будівництва футбольних полів за бюджетні кошти.

Слід згадати, що саме в той період, за "дивним збігом обставин", президент УАФ Андрій Павелко був нардепом та головою Бюджетного комітету ВРУ, через який проходило виділення державних коштів на фінансування бюджетної програми у 2017 та 2018 роках на загальну суму 1,25 млрд. гривень!

Саме під цю бюджетну програму постановою Кабміну було надано дозвіл на здійснення авансом 100% оплати робіт з будівництва футбольних полів за рахунок бюджетних коштів.

Виглядає так, наче тепер керівництво УАФ через представників підконтрольного ТОВ "ФФУ Продакшн" намагається всіма правдами і неправдами відхрещуватися від своєї причетності до бюджетної програми, яку саме ж ініціювало.

Що це, як не ілюстрація старої народної приказки про злодія та шапку?