МАУ отменяет авиарейсы в Италию [ Редактировать ]
Авиакомпания "Международные авиалинии Украины"отменила все рейсы между Украиной и Италией из-за вспышки коронавируса Covid-19 в Европе. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика в Facebook.
Так, в пятницу, 13 марта, стало известно о прекращении перелетов между Киевом и тремя итальянскими городами.
Отменили такие рейсы:
- Рейсы PS305 / 306 между Киевом и Римом будут отменены в период с 15 марта 2020 по 8 апреля 2020.
- Рейсы PS311 / 312 между Киевом и Миланом будут отменены в период с 15 марта 2020 по 14 апреля 2020.
- Рейсы PS335 / 336 между Киевом и Венецией отменены на период с 12 марта 2020 по 12 апреля 2020.
"В связи с большим количеством обращений к авиакомпании по всем каналам коммуникации, время ожидания ответа пока существенно выше чем обычно. Пассажиров, у которых дата вылета запланирована после 15 апреля, по возможности просим отложить обращение в контакт-центр с несрочных вопросов", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, ранее в Украине был зафиксирован 1 случай коронавируса COVID-19 – у мужчины в Черновцах, пока его состояние удовлетворительное. Позже стало известно о еще двух случая инфицирования.
Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.
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