В понедельник, 16 марта, Национальный банк Украины понизил справочный курс гривны до 26,4 грн за 1 доллар США. Перед выходными американская валюта торговалась по 26,06 грн. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Чтобы поддержать курс гривны, НБУ в понедельник вновь объявил проведение аукциона по продаже до 200 млн долларов.

В четверг и пятницу на минувшей неделе регулятор также проводил подобные аукционы: в четверг он продал 75,9 млн долларов по средневзвешенному курсу 25,8 грн, а в пятницу – 63,7 млн долларов по курсу 26,03.

Всего за прошлую неделю НБУ продал на межбанковском рынке 981,6 млн долларов, тогда как в первую неделю марта купил 150 млн долларов, а продав – 307,2 млн.