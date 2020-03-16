Депутаты от ОПЗЖ добьются возвращения криворожанам боевых знамен Победы [ Редактировать ]
Прошло два года с момента, без преувеличения, позорных событий, которые случились после празднования 74-й годовщины освобождения Кривого Рога от нацистских захватчиков.
Тогда власть, идя на поводу у радикалов, приняла решение изъять из Криворожского музея боевые знамена военных частей Красной армии, которые в 1944 году принимали участие в освобождении города.
Согласно Закону Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" запрет не распространяется на использование данной символики на оригиналах боевых знамен.
Несмотря на это, полиция Кривого Рога изъяла их якобы для проведения судебно-искусствоведческой экспертизы.
Надуманность этого предлога подтверждается тем, что спустя два года, которых должно было с лихвой хватить на проведение любых экспертиз, знамена до сих пор не возвращены музею, а их местонахождение неизвестно.
В начале текущего года Совет Криворожской организации ветеранов был вынужден обратиться с открытым письмом к Президенту Украины с просьбой вернуть изъятые реликвии - боевые знамена освободителей. Однако на ход дела это никак не повлияло.
После вмешательства народных депутатов от Оппозиционной платформы - За жизнь", которые направили соответствующее обращение в Кабинет Министров Украины, в Днепропетровской облгосадминистрации признались, что ни у них, ни в исполкоме Криворожского горсовета не знают, где знамена. Облгосадминистрация обратилась с запросом в Главное управление Национальной полиции в Днепропетровской области с тем, чтобы прояснить данную ситуацию.
Депутаты от Оппозиционной платформы - За жизнь" в свою очередь продолжат внимательно следить за судьбой знамен - священной реликвии для сотен тысяч граждан Украины, и добьются их возвращения криворожанам.
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