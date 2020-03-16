Світлична перемогла на 179 окрузі в Харківській області [ Редактировать ]
Як передає Depo.Харків, відповідні результати оприлюднені на сайті Центральної виборчої комісії.
Згідно з результатами підрахунку 100% бюлетенів, перемогу на 179-му окрузі здобула самовисуванка Юлія Світлична, за яку проголосували 77,54% (30194 виборців).
Друге місце посіла представниця партії "Європейська Солідарність" Вікторія Пташник – 7,91% (3081 виборець).
Третім є самовисуванка Тетяна Єгорова-Луценко – 3,03% (1183 виборці).
Решта кандидатів набрали менше 3% голосів.
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