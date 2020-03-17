"Злодій має сидіти у тюрмі": Ірина Венедиктова стала новим Генпрокурором України [ Редактировать ]
І сьогодні ж Верховна Рада призначила нового Генпрокурора. Посаду обійматиме Ірина Венедиктова - колишня очільниця Держбюро розслідувань та голова комітету з правової політики та правосуддя. Її кандидатуру на розгляд парламенту вніс президент. 269 депутатів проголосували "за".
Венедиктова стане першим в історії незалежної України жінкою генпрокурором. Нагадаю, Рада на останньому засіданні звільнила з посади Руслана Рябошапку.
Ірина Венедиктова, генеральний прокурор України:
Я обіцяю не продавати справи і не зливати їх. Я обіцяю не повертати прокурорських обертнів. Завжди генеральний прокурор може прийти в комітети Верховної Ради, ви завжди можете його запросити на засідання Верховної ради. Ви завжди можете прийти до нього та задати питання. В Україні немає політичних переслідувань. На цьому треба наголошувати. А вор має сидіти в тюрмі.
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