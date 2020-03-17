І сьогодні ж Верховна Рада призначила нового Генпрокурора. Посаду обійматиме Ірина Венедиктова - колишня очільниця Держбюро розслідувань та голова комітету з правової політики та правосуддя. Її кандидатуру на розгляд парламенту вніс президент. 269 депутатів проголосували "за".

Венедиктова стане першим в історії незалежної України жінкою генпрокурором. Нагадаю, Рада на останньому засіданні звільнила з посади Руслана Рябошапку.

Ірина Венедиктова, генеральний прокурор України: