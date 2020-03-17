Загрозливе за масштабами незаконне вирубування лісів розпочалося в Україні не рік і не два тому. Воно триває ледь не з набуття країною незалежності, оскільки гарантує ділкам швидке й невитратне збагачення, їхнім дахам в особі високопосадовців адміністрацій, відомств, силових структур різних рівнів - солодкий вершок до зарплат. І це влаштовувало всіх, крім суспільства й довкілля.

Ситуація з розкраданнями та корупцією в лісогосподарській галузі зайшла так далеко, що розібратися в ній і навести лад вирішив сам глава держави. Усі пам’ятають робочу поїздку Президента Володимира Зеленського торік у липні в Харківську область, його особисту інспекцію лісових угідь, гостру розмову під час наради в Інституті лісового господарства та агролісомеліорації, де Президент поставив перед правоохоронцями регіону питання руба щодо наведення порядку в лісогосподарській галузі, припинення незаконних масових вирубувань та притягнення до відповідальності винуватців.

Наскільки дієво і результативно справляються з виконанням поставлених завдань правоохоронці Харківщини, в інтерв’ю нашому кореспондентові розповів прокурор Харківської області Олександр Фільчаков.

- Олександре Васильовичу, попри створення правоохоронних та контролюючих структур, за прокуратурою залишається провідна роль у наведенні порядку. Чи змінилася на краще загальна картина щодо відновлення порядку і законності в лісогосподарській галузі області, чи можна сказати, що меч правосуддя все-таки здолав сокиру чорних лісорубів?

- З упевненістю можу заявити: незаконного вирубування лісу в промислових масштабах, як раніше, вже нема. Генеральний прокурор України окреслив пріоритетні напрями роботи на найближчий час, і проблема вирубування є в цьому переліку. Тож темпу не збавляємо, і це дає змогу сказати, що загалом картина в області значно поліпшилася.

Наприклад, до мого призначення на посаду прокурора області протягом 2019 року не було повідомлено жодної підозри посадовцям лісових господарств, а з жовтня, після мого призначення, повідомлено про підозру 37 особам у дев’яти кримінальних провадженнях. Обвинувальні акти стосовно 10 осіб уже направлено до суду.

- Можете назвати суму збитків державі, яку визначено під час кримінальних проваджень?

- Підбиваючи підсумки роботи, що стосується незаконного вирубування лісів, можу розділити кримінальні провадження на два, так би мовити, типи. У справах, де фігурують фізичні особи - жителі Харківщини, сума збитків сягнула понад 5 мільйонів гривень.

Незаконні дії посадовців, які обіймали посади в лісових господарствах, призвели до значно більших збитків - 138 мільйонів гривень. Найбільше відзначилися у цьому плані Гутянське, Куп’янське, Чугуєво-Бабчанське, Красноградське, Балаклійське, Жовтневе лісові господарства.

- Ще торік у вересні правоохоронні ограни Харківщини інформували про організацію системи моніторингу з протидії незаконному вирубуванню лісів. До Єдиного реєстру досудових розслідувань уже тоді було внесено майже 100 кримінальних проваджень, частину з них спрямовано до суду. Що нині з цими провадженнями? Скільки і кому винесено підозр останнім часом?

- З початку четвертого кварталу 2019 року вперше за тривалий період розпочато активну роботу з протидії злочинам у лісовій галузі. Є багато кримінальних проваджень, де фігурують посадовці, що працювали в лісових господарствах. Торік виявлено правопорушення у семи лісових господарствах на Харківщині. 37 посадовим особам повідомлено про підозру.

Що стосується справ, у яких фігурують жителі Харківщини, які вирубували дерева для власних потреб, то за 2019 рік прокуратура спрямувала до суду 38 обвинувальних актів стосовно 45 осіб. Зауважу: 23 обвинувальні акти з 38 направлено до суду саме в четвертому кварталі 2019 року. Тобто я не був голослівним, стверджуючи, що з моменту мого призначення робота на цьому напрямі істотно активізувалася.

На постійній основі ми тісно співпрацюємо з ДБР, СБУ, поліцією та іншими органами, нещодавно проведено координаційну нараду, де розглядали питання сьогоднішньої нашої теми.

Окремі відділи поліції роками не помічали, як вирубують дерева, а деревину вивозять фурами. Фото з сайту slovoidilo.ua

- Перефразовуючи прислів’я, що часом за лісом дерев не видно, хочу запитати: чи не так це з боротьбою проти незаконного вирубування лісів, коли за кількістю висунутих підозр не видно покарань конкретних винуватців? Саме про це говорив голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер на координаційній нараді керівників правоохоронних органів Харківської області.

- Хоч би як нам усім хотілося швидко розібратися з чорними лісорубами, раз і назавжди поставити крапку в цьому питанні, кримінальний процес через особливості української системи судочинства відбувається нешвидко. Оголошення підозр - це лише початок, без якого неможливо пройти весь подальший шлях.

На жаль, прокуратура ніяк не може пришвидшити процес. Ми робимо все, щоб вину причетних до скоєння злочинів було доведено.

Якщо проблем вирубування лісів не розв’язували роками, а вони лише накопичувалися, вирішити все одним помахом сокири правосуддя неможливо. Для цього потрібен час. Але запевняю, процес не затягуватимемо, адже нас у цьому підтримує керівництво держави.

- Ще й сьогодні українці пам’ятають прізвище Сиси, який фігурував у перших розглядах Президентом стану справ у лісгоспах Харківщини. Чи розставлено вже крапки над "і" у цих кримінальних провадженнях?

- Директор ДП "Гутянське лісове господарство" перебуває під нічним домашнім арештом. Від посади його відсторонено. Внаслідок допущеної ним службової недбалості зрубано понад 200 дубів, а це майже 4,2 мільйона гривень збитків, завданих державі. Частина друга статті 367 Кримінального кодексу України, за якою підозрюють Віктора Сису, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. Триває досудове розслідування, остаточну крапку в цій справі поставить суд.

- В одному з інтерв’ю місцевим ЗМІ ви сказали, що на Харківщині ще існують осередки саботажу з боку підрозділів у правоохоронних органах. Можете конкретизувати це твердження? Чи було виявлено подібні факти або кришування чорних лісорубів працівниками прокуратури області?

- Коли прокуратура предметно взялася за чорних лісорубів, з’ясувалося: окремі відділи поліції заплющували очі на те, що коїлося в них під самим носом. Наприклад, роками не помічали, як вирубують дерева, а деревину фурами вивозять.

Що нині? Збитки на сотні мільйонів гривень державі, знищений лісовий фонд, для відновлення якого знадобиться дуже багато років. Звичайно ж, у нинішніх умовах представники правоохоронних органів, рильце яких у пуху, м’яко кажучи, не задоволені і намагаються саботувати роботу.

Корупційні схеми розкривають. Усі випадки фіксують, ми тісно співпрацюємо із внутрішньою безпекою правоохоронних органів та спеціальними службами.

Щодо споглядацької позиції в минулому працівників прокуратури та їхнє ставлення до чорних лісорубів, то якби все було так добре, Генеральний прокурор не змінив би керівництво обласної прокуратури. Певно, у цьому напрямі попередники роботу належно не організували.

- Що, на вашу думку, потрібно для підвищення ефективності боротьби з незаконним вирубуванням, щоб це явище стало хай і непривабливими, проте сторінками історії?

- Лише спільними зусиллями правоохоронних органів зможемо викорінити цю проблему. Щоб усіх винних справедливо покарати, маємо дізнаватися про якомога більшу кількість фактів вирубування. Звичайно, прокуратура області здійснює постійний моніторинг стосовно незаконного вирубування лісу. Але ми потребуємо допомоги всіх громадян Харкова та області. Працює гаряча лінія, на яку можна повідомляти про незаконне вирубування лісу. Усі звернення громадян оперативно обробляють, необхідні заходи вживають. Керівництво прокуратури області особисто контролює перебіг перевірок за всіма зверненнями.

- І насамкінець розкажіть, будь ласка, про найбільш резонансні справи, які були чи нині перебувають під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

- Це може бути, наприклад, справа про передачу в приватну власність земельних ділянок Національного природного парку "Гомільшанські ліси". Колишньому начальникові управління Держкомзему в Зміївському районі Харківської області повідомлено про підозру.

За клопотанням прокуратури чоловікові, який на замовлення РФ хотів підірвати у Харкові ексрозвідника ЗСУ, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Викрито розтрату майна, вчинену посадовцем Харківської міської ради. Його підозрюють у розтраті майна на суму 1,9 мільйона гривень, яку здійснив під час ремонту мосту на проспекті Льва Ландау.

Повідомлено про підозру ексзаступникові голови ХОДА. Там під час реконструкції очисних споруд завищили вартість матеріалів у кілька разів. Загальна сума збитків становить понад 18 мільйонів гривень.

Високопосадовцеві ГУ ДПС у Полтавській області повідомлено про підозру за отримання хабара у розмірі 85000$. За цю суму він планував сприяти закриттю кримінального провадження та поверненню речових доказів, вилучених під час обшуку харківського підприємця.

Нещодавно двом посадовцям ГУ ДПС у Харківській області повідомлено про підозру: вони умисно не виконували судових рішень, а також неналежно виконували свої службові обов’язки. Їхні дії завдали збитків державі майже на 2,8 мільйона гривень.

Працівники прокуратури Харківської області здійснюють процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях, але не можу розголошувати інформацію, оскільки це таємниця слідства. Однак можу запевнити, що найближчим часом суспільство буде задоволене результатами.

Володимир ГАЛАУР,

"Урядовий кур’єр"