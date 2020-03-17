У Дніпрі громадські заклади припинять роботу [ Редактировать ]
17 березня міська комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про тимчасове зупинення роботи ресторанів, кафе, розважальних і фітнес-центрів, закладів культури.
Такі заходи допоможуть містянам убезпечитися від можливого захворювання на коронавірус. Крім цього, масові заходи, котрі передбачають зібрання понад десять людей, перенесуть або скасують.
Обмеження набувають чинності після опівночі і діятимуть до кінця загальнодержавного карантину, запровадженого урядом по всій Україні.
Усі поліклініки, лікарні, магазини, котрі продають продукти харчування, товари особистої гігієни, а також зоомагазини, аптеки, АЗС і станції технічного обслуговування, продовжать працювати. Співробітники таких закладів повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту.
Також від сьогодні з 15:00 дніпровський метрополітен припинить роботу до кінця карантинного режиму в країні. Решта міського транспорту працюватиме без змін. За виконанням обмежувальних заходів стежитимуть правоохоронці. Як відомо, через ситуацію з коронавірусом мерія Дніпра також перейшла на дистанційний режим роботи.
Письмові звернення громадяни зможуть залишати у спеціальній скриньці, котру розташували на центральному вході муніципалітету (просп. Дмитра Яворницького, 75). Решту документообігу опрацьовуватимуть через електронну пошту, інтернет-платформи тощо.
Також працюватимуть телефони єдиної гарячої лінії для звернень громадян: (056) 732 12 12, (095) 732 12 12,(096) 732 12 12, (073) 732 12 12.
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