17 березня міська комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про тимчасове зупинення роботи ресторанів, кафе, розважальних і фітнес-центрів, закладів культури.

Такі заходи допоможуть містянам убезпечитися від можливого захворювання на коронавірус. Крім цього, масові заходи, котрі передбачають зібрання понад десять людей, перенесуть або скасують.

Обмеження набувають чинності після опівночі і діятимуть до кінця загальнодержавного карантину, запровадженого урядом по всій Україні.

Усі поліклініки, лікарні, магазини, котрі продають продукти харчування, товари особистої гігієни, а також зоомагазини, аптеки, АЗС і станції технічного обслуговування, продовжать працювати. Співробітники таких закладів повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту.

Також від сьогодні з 15:00 дніпровський метрополітен припинить роботу до кінця карантинного режиму в країні. Решта міського транспорту працюватиме без змін. За виконанням обмежувальних заходів стежитимуть правоохоронці. Як відомо, через ситуацію з коронавірусом мерія Дніпра також перейшла на дистанційний режим роботи.

Письмові звернення громадяни зможуть залишати у спеціальній скриньці, котру розташували на центральному вході муніципалітету (просп. Дмитра Яворницького, 75). Решту документообігу опрацьовуватимуть через електронну пошту, інтернет-платформи тощо.

Також працюватимуть телефони єдиної гарячої лінії для звернень громадян: ‪(056) 732 12 12, ‪(095) 732 12 12,‪(096) 732 12 12, ‪(073) 732 12 12.