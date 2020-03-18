Російські найманці обстріляли ділянку розведення №3 "Богданівка - Петрівське" на півдні Донеччини. Били з гранатометів та стрілецької зброї. Українські військові вогонь у відповідь не відкривали, - повідомили у штабі ООС.

Загалом, за добу пролунало десять ворожих обстрілів, двох бійців поранено. На більшості ділянок ворог застосував міномети. 15 мін випустили поблизу Новотошківського. Одну вогневу атаку зафіксовано сьогодні у районі Мар'їнки.