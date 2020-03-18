В среду, 18 марта, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук высказался о том, почему Кабмину не нужно продлевать контракт с Коболевым. Об этом он рассказал в своем Twitter.

"Если Кабмин по рекомендации набсовета "Нафтогаза" - примера внешнего управления Украиной - продлит контракт с Коболевым, то правительство возьмет на себя всю ответственность за преступления шайки Коболева, тарифный геноцид, искусственное повышение цен на ЖКХ и обнищание народа", - написал Виктор Медведчук.