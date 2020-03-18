"Если Кабмин продлит контракт с Коболевым, то возьмет ответственность за преступления" - Виктор Медведчук [ Редактировать ]
В среду, 18 марта, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук высказался о том, почему Кабмину не нужно продлевать контракт с Коболевым. Об этом он рассказал в своем Twitter.
"Если Кабмин по рекомендации набсовета "Нафтогаза" - примера внешнего управления Украиной - продлит контракт с Коболевым, то правительство возьмет на себя всю ответственность за преступления шайки Коболева, тарифный геноцид, искусственное повышение цен на ЖКХ и обнищание народа", - написал Виктор Медведчук.
Если Кабмин по рекомендации набсовета «Нафтогаза» – примера внешнего управления Украиной – продлит контракт с Коболевым, то правительство возьмет на себя всю ответственность за преступления шайки Коболева, тарифный геноцид, искусственное повышение цен на ЖКХ и обнищание народа. pic.twitter.com/3KvZqjYLjE— Виктор Медведчук (@MedvedchukVV) March 18, 2020
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