Не вірити фейкам та довіряти лише офіційним джерелам. Президент знову звернувся до українців з приводу коронавірусу. Володимир Зеленський запевнив, що вірус в Україні поширюється не так стрімко, як у Європі. Але закликав відповідально поставитися до особистої гігієни.

Володимир Зеленський, президент України:

Страшилки щодо 400 000 тис хворих на коронавірус- це брехня, довіряйте тільки офіційним джерелам інформації, офіційним сторінками МОЗу, ВРУ, Кабміну. Також ми знаємо, що на багатьох підприємств керівники змушують писати заяви на звільнення за власним бажанням. Це незаконно. Ніхто не може змушувати вас піти за власним бажанням, якщо такого бажання у вас немає. Не бійтеся і не падайте духом. Якщо керівник чинить на вас тиск, повідомляйте одразу в поліцію.

Я закликаю керівників не тільки не порушувати закон, але й перш за все залишатися людьми. Коронавірус пройде, криза також, прибутки повернуться, а честь та повагу повернути не вдасться.Забезпечено спеціальний транспорт який безперебійно доставляє працівників на роботу стратегічно важливих підприємств та об’єктів критичної інфраструктури укр. Тих, завдяки яким є електроенергія, вода, тепло продукти ліки.

Сьогодні підписаний закон який забороняє банкам нараховувати будь-які пені , шрафи підвищені відсотки за кредитами на споживчі потреби. Протягом 2 днів Нацбанк України розробить пільговий режим для всіх позичальників на час карантину.

Сьогодні виконуються 57 авіарейсів додому, які повертають 11,5 тис українців. Серед них наші громад, які застрягли в Австрії та на Шрі-Ланці. Рейс з Відня о 13:30 вже повернув наших людей на рідну землю, частина українців зі Шрі-Ланки вже повернулися , решта будуть в Україні до кінця сьогоднішнього дня.

Сьогодні з Австрії до України спеціальним президентським бортом ми заберемо 33 громад, серед яких 18 жінок, 4 дітей та люди літнього віку. Окрім цього, спільно з польською залізницею ми працюємо над запуском спецпотягів для евакуації українців з Польщі.