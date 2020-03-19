На Львівщині госпіталізували двох людей з підозрою на коронавірус [ Редактировать ]
З підозрою на коронавірус на Львівщині шпиталізували ще двох людей повідомили в облдержадміністрації. Йдеться про 37 річного чоловіка та 17-річного юнака. Вони у інфекційній лікарні у Львові.
Підприємці та небайдужі жителі Львова самоорганізуються, щоб запобігти поширенню коронавірусу. Зокрема бізнесмени безоплатно надають свої приміщення, щоб розмістити цех для пошиву медичних масок. Їх планують роздавати безоплатно.
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