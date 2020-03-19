Пандемия коронавируса: Гройсман обратился к премьер-министру [ Редактировать ]
Экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсан обратился в письме к нынешнему премьеру Денису Шмыгалю в связи с чрезвычайными обстоятельствами в стране.
Гройсман отметил, что требуются чрезвычайные действия.
Сегодня основной и наиболее очевидной задачей государства является ограничение эпидемии, вызванной вирусом COVID-19. Рекомендации Всемирной организации здравоохранения по этому поводу однозначны: нужно увеличить наличие тестов. Изоляция больных и строгий карантин необходимы, но этого недостаточно. Призываю вас, господин премьер-министр, увеличить доступ к тестам. Коронавирус не выбирает. Поэтому доступ к тестам должно иметь все общество, а не только власть.
Также, по мнению Гройсмана правительство должно предотвратить необоснованную панику, а для предупреждения паники нужна честная, систематическая и ежедневная информационная политика.
Гройсман заявляет, что правительству нужно немедленно обратиться к Европейскому Союзу с просьбой включить Украину в планы Сообщества по борьбе с коронавируса.
Напомним, коронавирусом заразился народный депутат Украины - Сергей Шахов. Он также рассказал о своих симптомах. В связи с этим, в парламенте ищут коронавирус.
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