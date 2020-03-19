Коронавирус в Италии: в супермаркеты будут впускать по одному человеку [ Редактировать ]
С пятницы, 20 марта, в Италии, где за последние сутки от коронавируса умерли 475 человек, в супермаркеты будут пускать по одному человеку. Об этом сообщила девушка Юлия, живущая в городе Салерно на юге страны на своей странице в в Instagram.
Люди могут выходить из дома только по весомым причинам, к которым относится в том числе необходимость купить продукты. При этом с собой человек должен иметь специальный документ, который подтверждает, что дом он покинул не просто так.
У нас по всей стране за вчерашний день было 400 летальных исходов - это много, было много новых зараженных, даже несмотря на карантин. Поэтому меры с завтрашнего дня у нас еще больше ужесточаются... С завтрашнего дня ужесточаются меры даже по походам по магазинам. В супермаркет можно будет зайти по одному человеку за раз. То есть будут очень больше очереди. Все сегодня едут за продуктами.
По ее словам, итальянцы в интернете читают пожелания китайцев о том, как вести себя на карантине. В них указано, что за продуктами надо посылать только женщину, потому что она в курсе домашних дел, быстрее и умнее закупит продукты - и реже нужно будет выезжать в супермаркет.
Также девушка засняла на видео внушительную очередь в супермаркет и отметила, что стоять в ней нужно будет, вероятно, не менее часа.
Ранее мы писали о том, что у Италии умерших от коронавируса хоронит армия.
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