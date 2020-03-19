В четверг, 19 марта, во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу госпитализировано еще одного человека с подозрением на коронавирус Covid-19. Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

"Это мужчина 1973 года рождения из Радеховского района. Ранее, с подозрением на коронавирус был госпитализирован его сын. Сейчас проводятся обследования пациента, анализы на COVID-19 будут отобраны, после чего их отправят в Киев", - говорится в сообщении.

Отметим, что всего с подозрением на коронавирус во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу госпитализированы 27 человек. Сообщается, что у всех пациентов клинические проявления острой респираторной инфекции.

"Состояние всех больных - стабильное. Реанимационные палаты готовы к госпитализации пациентов. Инфекционная больница работает в усиленном режиме", - отмечается в сообщении.

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