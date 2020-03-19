В Україні зафіксували нові випадки захворювання на коронавірус [ Редактировать ]
Шість нових випадків захворювання на Covid-19 зафіксовано за минулу добу в Україні. За інформацією МОЗ, діагнози підтвердили у столиці, на Київщині, Донеччині та в Житомирі.
Мер Житомира Сергій Сухомлин на своїй сторінці у Facebook повідомив, що хворий - 56-річний чоловік, який повернувся з Австрії. Ще про один випадок написав мер Києва Віталій Кличко. Це 50-річний киянин, який нещодавно подорожував Швейцарією. У столиці це вже третій інфікований Covid-19. Загалом, в Україні офіційно підтверджено 18 випадків, 2 з яких - летальні.
У МОЗ вкотре закликали без потреби не виходити з дому та дбати про свою безпеку, а також не панікувати.
Велику партію тест-систем для діагностики Covid-19 доставлять в Україну цими вихідними, - така кількість дасть змогу дослідити близько мільйона зразків. Також найближчим часом очікується поповнення засобів індивідуального захисту в аптеках.
Віктор Ляшко, заступник Міністра охорони здоров'я:
Зараз ми переходимо на новий етап планування і перепрофілювання наших закладів охорони здоров'я. Буквально на днях ми презентуємо вам інтерактивну мапу, яка буде чітко показувати, як розгортаються ліжка і перепрофільовуються лікарні. Ця мапа буде чітко показувати бригаді швидкої допомоги, - якщо ми веземо людину з тяжкою формою хвороби, яка потребує інтенсивної терапії, або реанімаційних заходів, - вони чітко будуть бачити: де в якій лікарні є вільні ліжка, які забезпечені всім необхідним обладнанням для того, щоб врятувати життя.
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