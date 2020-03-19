Шість нових випадків захворювання на Covid-19 зафіксовано за минулу добу в Україні. За інформацією МОЗ, діагнози підтвердили у столиці, на Київщині, Донеччині та в Житомирі.

Мер Житомира Сергій Сухомлин на своїй сторінці у Facebook повідомив, що хворий - 56-річний чоловік, який повернувся з Австрії. Ще про один випадок написав мер Києва Віталій Кличко. Це 50-річний киянин, який нещодавно подорожував Швейцарією. У столиці це вже третій інфікований Covid-19. Загалом, в Україні офіційно підтверджено 18 випадків, 2 з яких - летальні.

У МОЗ вкотре закликали без потреби не виходити з дому та дбати про свою безпеку, а також не панікувати.

Велику партію тест-систем для діагностики Covid-19 доставлять в Україну цими вихідними, - така кількість дасть змогу дослідити близько мільйона зразків. Також найближчим часом очікується поповнення засобів індивідуального захисту в аптеках.

Віктор Ляшко, заступник Міністра охорони здоров'я: