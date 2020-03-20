Новости дня: что произошло 19 марта [ Редактировать ]
Новости дня/ Фото: Pixabay
В четверг, 19 марта, в Украине и мире случилось много важных событий. Podrobnosti.ua постарались для вас и собрали подборку самых главных и интересных новостей за прошедшие сутки.
- Украина и Польша объединят усилия в борьбе c пандемией коронавирусом.
- Кличко заявил, что метро не восстановит работу до 3 апреля.
- Украина договаривается о двух программах с МВФ.
- Минздрав объявил о втором уровне коронавируса.
- Россия эвакуирует своих граждан из Украины.
- В Житомире зафиксировали первый случай заражения коронавирусом.
- В Украине три новых случая заражения коронавирусом.
- В Минфине готовят изменения госбюджета из-за коронавируса.
- Зеленский изменил состав СНБО.
по теме
Prev Next
19 марта 2020 08:43
Новости дня: что произошло 18 марта
В среду, 18 марта, в Украине и мире случилось много важных событий
17 марта 2020 08:48
Главные новости 16 марта: чем жил мир и Украина
В понедельник, 16 марта, в Украине и в мире произошло много важных событий
16 марта 2020 08:26
Главные новости 15 марта: чем жил мир и Украина
Podrobnosti.ua собрали подборку новостей
11 марта 2020 08:40
Новости дня: главные события за 10 марта
Во вторник, 10 марта, в Украине и в мире произошло много важных событий
06 марта 2020 08:58
Новости дня: главные события за 5 марта
В четверг, 5 марта, в Украине и в мире произошло много важных событий