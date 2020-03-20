"Коронавирусная" амнистия: США освобождают заключенных [ Редактировать ]
Пенитенциарная служба США начала освобождение из-под стражи осужденных в связи с высокой заболеваемостью коронавирусом в тюрьмах.
Об этом пишет BBC со ссылкой на мэра Нью-Йорка Билла де Блазио.
По информации, из тюрем начнут выходить заключенные, которые отбывают наказание за не тяжелые преступления.
Известно, что случаи заболевания выявлены в тюрьмах разных уголков штата Нью-Йорк.
Также, на свободу отпустили несколько заключенных в штате Огайо, где уровень заболеваемости превышает эпидемиологический порог.
Читайте еще, коронавирусная инфекция обнаружена во всей Европе и каждом штате США.
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