Нацгвардию вызвали на "борьбу" с коронавирусом [ Редактировать ]
Военнослужащие Национальной гвардии совместно с работниками полиции на передвижных мобильных и стационарных постах начали нести службу в населенных пунктах в режиме чрезвычайной ситуации - в Киевской, Житомирской и Черновицкой областях. Это связано с пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины.
В частности, превентивные меры осуществляются на въездах в Киев, Винницу, Днепр, Черкасы, в населенных пунктах Ямпольского района.
"Основная цель - поддержка общественной безопасности и обеспечения проведения ограничительно-карантинных мероприятий. В частности, правоохранители контролируют пассажироперевозчиков относительно соблюдения ими ограничений осуществления перевозок на время карантина", - говорится в сообщении.
Также с 16 марта военнослужащие Днепровского полка охраны общественного порядка Национальной гвардии Украины несут службу по охране и обеспечению безопасности на объекте обсервации в пригороде Днепра.
Ранее мы сообщали, что Верховная рада приняла "антивирусные" законы и отменила заседание.
Напомним, 18 марта в Киевской области ввели режим чрезвычайного положения. А 20 марта соответствующий режим ввели и в Киеве.
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