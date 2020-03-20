В ХОГА хотят забрать единственные аппараты вентиляции легких из областных больниц [ Редактировать ]
Журналистам издания "Вечерний Харьков" стало известно, что пока в городе покупают новые аппараты искусственной вентиляции легких, в Харьковской областной государственной администрации намерены забрать единственное подобное оборудование у больниц в Шевченковском и Лозовском районах области для передачи их в областную инфекционную больницу.
Комментируя ситуацию, глава Шевченковского района области Валерий Приходько информацию подтвердил и рассказал, что громада района очень обеспокоена подобной инициативой ХОГА, ведь аппараты у больницы забирать нельзя, так как это жизненно важное медицинское оборудование, от которого зависят жизни пациентов.
По словам чиновника, это решение угрожает району оказаться беззащитным не только перед коронавирусом, но и многими другими болезнями.
по теме
Жителі Харківщини занепокоєні наслідками впровадження медреформи - Юлія Світлична
На Харківщині селищні лікарі вже чекають на масові звільнення й закриття цілих відділень районних лікарень, а люди кажуть: до найближчої лікарні їм доведеться долати десятки кілометри бездоріжжям
Транспортний колапс: на Кіровоградщині пацієнтам з нирковою недостатністю не роблять гемодіаліз
На Кіровоградщині через скасування рейсових автобусів люди на гемодіалізі не мають змоги дістатися з районів у лікарню Кропивницького, аби отримати життєво необхідну процедуру
Скандальна медреформа: ветерани АТО лікуватимуться власним коштом
У Кропивницькому обласному госпіталі для ветеранів війни вже з першого квітня змінять формулу надання допомоги
Через скасування пасажирських перевезень медики не можуть добратися до роботи
Доки чиновники намагаються вирішити транспортну проблему, медсестри і санітарки виходять з ситуації як тільки можуть
В Харькове подтвердили 22 подозрения на коронавирус
В четверг, 19 марта, стало известно, что в Харькове находится более 20 человек с подозрением