Журналистам издания "Вечерний Харьков" стало известно, что пока в городе покупают новые аппараты искусственной вентиляции легких, в Харьковской областной государственной администрации намерены забрать единственное подобное оборудование у больниц в Шевченковском и Лозовском районах области для передачи их в областную инфекционную больницу.

Комментируя ситуацию, глава Шевченковского района области Валерий Приходько информацию подтвердил и рассказал, что громада района очень обеспокоена подобной инициативой ХОГА, ведь аппараты у больницы забирать нельзя, так как это жизненно важное медицинское оборудование, от которого зависят жизни пациентов.

По словам чиновника, это решение угрожает району оказаться беззащитным не только перед коронавирусом, но и многими другими болезнями.